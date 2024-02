IPVA: prazo para pagar parcela única termina nesta terça; veja quais placas

Termina, nesta terça-feira (20/2), o prazo para a quitação da parcela única ou da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos automóveis com placas terminadas em 3 ou 4. Para as demais, de acordo com o final, a quitação desse tributo obedecerá calendário específico.

O cronograma de pagamento seguirá de acordo com o fim das placas, estendendo-se ao longo da semana. Nesta quarta (21/2), as placas que acabam em 5 ou 6; quinta (22/2), 7 ou 8; e, na sexta (23/2), as que têm como último número o 9 ou o 0.

Os pagamentos podem ser feitos em uma única só vez (valor cheio) ou com esse custo dividido em até seis vezes, sendo R$ 50 o valor mínimo de cada parcela. A quitação da sexta e última parcela do tributo ocorrerá entre os dias 22 e 26 de julho, respeitando o algarismo final da placa do veículo. Para emitir a segunda via do boleto, acesse o site da Receita do DF.

Isenção



No Distrito Federal, a frota atual tem 1.790.491 veículos. Destes, 1.750.211 foram tributados em 2023. A lei que regulamenta o imposto estabelece, porém, que alguns contribuintes têm direito a isenção tributária, como pessoas com deficiência (PcDs), taxistas, motoristas de motofrete, além de condutores de tratores para atividades agrícolas, veículos do corpo diplomático, de transporte público coletivo, de órgãos do governo e particulares, cujo tempo de uso seja superior a 15 anos, veículos automotores novos (no ano de sua aquisição), automóveis híbridos ou elétricos e aqueles destinados para aulas de autoescola.