TJDFT elege nova gestão para o biênio 2024-2026; conheça nova administração

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) elegeu nesta terça-feira (20/2) a nova administração do tribunal. O quadro será composto pelo desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Júnior na presidência; Roberval Casemiro Belinati na 1ª vice-presidência; Angelo Canducci Passareli na 2ª vice-presidência e o desembargador Mario-zam Belmiro Rosa no cargo de corregedor da justiça do DF e territórios.



Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Júnior é cearense, formado pela pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e mestre em direito público pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O novo presidente do tribunal já foi defensor público do Ministério Público do DF e Territórios, sendo nomeado juiz do TJDFT em 1984. Ele já participou da administração do tribunal como 2º vice-presidente, no biênio 2014-2016 e como corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) no biênio 2018-2020.

Vice-presidentes

O 1º vice-presidente do tribunal, o desembargador Roberval Casemiro Belinati é paranaense e se formou no Centro Universitário de Brasília (Ceub). Em 1989, ele tomou posse como juiz no TJDFT, sendo promovido a desembargador em 2008. Presidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) no biênio 2022-2024.

Já Angelo Canducci Passareli, o 2º vice-presidente, é paulista sendo formado pela Faculdade Anhanguera. Ele tomou posse como juiz no TJDFT em 1989 e em dezembro de 2006 foi promovido ao cargo de desembargador no tribunal. Passareli ocupou o cargo de 2º Vice-Presidente do TJDFT no biênio 2022-2024.

O novo corregedor será o mineiro Mario-zam Belmiro Rosa. Ele exerceu o cargo de promotor no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entre os anos de 1984 e 1988, quando foi nomeado juiz no TJDFT. Rosa também foi vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).