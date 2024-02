PMDF prende suspeito de roubar cofre e itens sacros de ouro de paróquia

Dois criminosos invadiram a residência paroquial na Paróquia Imaculado Coração de Maria, roubaram um cofre com dinheiro da paróquia e peças sacras - (crédito: Reprodução/ PMDF) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um dos autores envolvidos no roubo de uma residência paroquial da Paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada na QNB 6, em Taguatinga Norte. O crime ocorreu na noite de domingo (18/2), na qual os dois indivíduos abordaram um casal e invadiram o local.

De acordo com informações da corporação, os criminosos entraram na casa em busca de objetos de valor. Na residência, encontraram um cofre e, pela dificuldade de abrir com uma chave de fenda, decidiram levá-lo, além de roubar os objetos sacros banhados a ouro.

Após o crime, uma das vítimas anotou a placa do carro em que os criminosos estavam, um modelo VW Gol, que teve a informação repassada pela rede de rádio da PMDF. A equipe policial avistou o veículo na BR-040, próximo ao setor Total Ville. Ao perceber a aproximação da polícia durante a fuga, os homens ignoraram os sinais e seguiram pela via em direção perigosa.



Ao entrar em uma rua sem saída, próximo ao presídio de Valparaíso, os criminosos foram interceptados pela equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) 29. No veículo, os policiais encontraram um cofre fechado, junto com um cálice e um ostensório banhados a ouro. O comparsa fugiu.