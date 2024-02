OPORTUNIDADE

Agências do Trabalhador oferecem 33 vagas, com salário de até R$ 3 mil As vagas de emprego estão disponíveis pelas 14 agências do trabalhador no Distrito Federal. Entre as oportunidades, 60 são para atendente balconista em Samambaia Sul (R$ 1.412). Outras 40 vagas de emprego estão concentradas em Taguatinga Norte