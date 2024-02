Chuvas: UnB pede que CLDF destine R$ 3 milhões para compra de equipamentos

Uma equipe da Universidade de Brasília (UnB) está reunida com deputados distritais para pedir uma série de melhorias e evitar mais estragos com a chuva, como os ocorridos na sexta-feira (9/2) no campus da Asa Norte.



Um dos pedidos encaminhados pela reitora Márcia Abrahão é que os distritais destinem R$ 3 milhões de emendas parlamentares para a compra de equipamentos para o Instituto de Física (IF), um dos mais atingidos pela chuva. Na conversa, o diretor do instituto Olavo Filho citou que os equipamentos foram danificados.

Por ser uma universidade federal, a ideia dos distritais e da UnB é de que as emendas sejam transferidas via Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF). Os parlamentares chegaram a fazer uma conta rápida: se cada um dos 24 deputados repassar R$ 125 mil será suficiente.

Outra tratativa dos docentes com os distritais é a de que a Câmara discuta com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) a antecipação de obras do Drenar-DF.

A reitora da UnB citou que as obras do Drenar são nas quadras 1 e 2 e 10 e 11. Mas, segundo ela, especialistas da universidade citaram que essas obras não resolveria o problema de drenagem. Os distritais disseram que enviarão a demanda para a Novacap, assim como ajudar em emendas parlamentares.

Laboratórios

A UnB também explicou que há o desejo de construção de um novo prédio para retirar os laboratórios do subsolo do campus da Asa Norte, principalmente porque os prejuízos com a chuva de sexta (9/2) foram com justamente nos equipamentos que ficam no subsolo.

Os recursos também seriam por emendas parlamentares. O Correio apurou que os distritais irão discutir com a bancada da Câmara dos Deputados para que sejam enviados emendas federais a UnB, já que é de outra atribuição federal.