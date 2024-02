Adolescente envolvido em morte de vendedor debochou de prisão, diz polícia

Um dos adolescentes apreendidos por envolvimento na morte do vendedor Matheus Silva Cruz, 23 anos, debochou da morte da vítima ao ser detido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Em conversa com os policiais, o menor disse que, na unidade de internação — local onde ficam os menores infratores —, estaria “de boa”, pois "comeria pão com Nutella" e tomaria achocolatado.

O jovem foi preso junto a outros três adolescentes e um jovem maior de idade. Todos foram capturados menos de 24 horas depois de espancar e matar o vendedor. “Com a investigação e a análise das câmeras de segurança, chegamos à identificação dos envolvidos. Ainda há um outro envolvido, que estamos aguardando o deferimento do mandado de prisão por parte da Justiça”, afirmou o delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), Pedro Luís de Moraes.

Detalhes do crime

Matheus desapareceu na noite de domingo (18/2) e, segundo as investigações, ele foi atraído por duas adolescentes para um suposto encontro amoroso. O vendedor saiu de casa por volta das 23h45 de domingo e chegou ao ponto ao ponto 00h de segunda-feira (19/2). Ao chegar na distribuidora de bebidas do Setor O, Matheus foi encurralado por outros quatro adolescentes, conforme registrado em imagens das câmeras de segurança.

No local, ele foi espancado, colocado à força dentro do carro e levado até um terreno baldio, onde novamente foi agredido com pau e pedras. Um dos menores, ao ser apreendido, confessou à polícia a localização do corpo. O cadáver estava coberto com folhas e com uma roupa por cima da cabeça.

O caso é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), associação criminosa e corrupção de menores.