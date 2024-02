O governador Ibaneis Rocha afirmou que contratará 200 médicos temporários para ajudar no combate à dengue atuando em tendas e hospitais do Distrito Federal. A fala ocorreu, na manhã desta quarta-feira (21/2), durante o evento de mobilização nacional Brasil Unido Contra a Dengue, do Governo Federal, na Escola JK, no Sol Nascente. Além dos médicos, também haverá contratação de técnicos de enfermagem, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.

Durante o discurso no evento de mobilização nacional para combate ao Aedes aegypti nas escolas, Ibaneis destacou que irá convocar 200 médicos gerais temporários, 180 técnicos de enfermagem, 156 enfermeiros, 115 agentes comunitários de saúde e 90 médicos especialistas. “Estaremos assinando o decreto ainda hoje”, afirmou o governador. “Ação de combate à dengue nos nossos hospitais e nas nossas tendas, ajudando cada vez mais a população do DF”, completou.

Na ocasião, Ibaneis agradeceu ainda a parceira entre Governo Federal e governos estaduais e distritais, além de agradecer os os servidores da saúde e da educação. “Vamos trabalhar muito para que a gente diminua o mais rápido possível o número de casos de dengue”, enfatizou.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o ministro da Educação, Camilo Santana, no evento "Brasil unido contra a dengue: combate ao mosquito nas escolas", em Sol Nascente (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA.Press)

Mobilização nacional

A Mobilização nacional para combate ao Aedes aegypti nas escolas - Brasil unido contra a dengue tem como objetivo fazer com que as escolas do país façam a adesão às ações de prevenção no ambiente escolar e nas comunidades. No DF, o ano letivo na rede pública de educação começaram nesta segunda-feira (19/2).

De acordo com a secretária de educação do DF, Hélvia Paranaguá, a ação de mobilização no DF ocorrerá nas mais de 800 escolas, desde as creches até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para falar sobre o projeto, o Ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, e a Ministra da Saúde (MS), Nísia Trindade, também participaram do lançamento da mobilização contra a dengue nas escolas, que ocorreu na Escola Classe JK, no Sol Nascente.

Além da ação de combate ao mosquito, no local, também foi colocado um ponto de multivacinação para reforçar a importância da atualização da caderneta com todas as vacinas recomendadas no calendário nacional.

Segundo os Ministérios, as duas iniciativas são parte do Programa Saúde na Escola, retomado pelo governo federal como eixo fundamental entre educação e saúde, focando na prevenção e conscientização de crianças e adolescentes.

Aumento de casos

Somente neste começo de ano, o DF registrou 38 mortes por dengue, segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF). Além disso, há outros 72 casos suspeitos que estão em investigação pela pasta e 81.408 casos prováveis da doença. A capital é a unidade federativa com mais vítimas da arbovirose

Os dados foram atualizados no último boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira (19/2). A região de Ceilândia apresenta o maior número de casos prováveis (14.718), seguida de Taguatinga (4.428), Sol Nascente/Pôr do Sol (4.352), Brazlândia (4.069) e Samambaia (3.378).