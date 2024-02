Adolescentes marcaram encontro amoroso para matar e roubar vendedor

As autoridades policiais classificaram o assassinato do vendedor Matheus Silva Cruz, 23 anos, como latrocínio (roubo seguido de morte), associação criminosa e corrupção de menores. Quatro adolescentes e um jovem maior de idade teriam armado uma emboscada e atraído a vítima para um suposto encontro amoroso. A intenção, segundo as investigações da Polícia Civil (PCDF), era roubar o carro de Matheus.

Matheus desapareceu, na noite de domingo (18/2), ao ser convidado por duas adolescentes para um encontro. Ao chegar em uma distribuidora de bebidas do Setor O, o jovem foi encurralado por outros quatro adolescentes, conforme registrado em imagens das câmeras de segurança.

De acordo com o delegado Pedro Luís de Moraes, chefe da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), o grupo agiu com o mesmo modus operandi de outrora. Em 2 de dezembro do ano passado, o mesmo grupo teria cometido um crime semelhante na mesma região. “Geralmente eles usam duas mulheres para atrair a vítima para um encontro amoroso e, depois, abordam e cometem o assalto”, afirmou.

Matheus foi espancado em frente à distribuidora pelo grupo. Depois, os criminosos colocaram a vítima a força dentro do carro e o levaram até um terreno baldio, onde o agrediram novamente com pau e pedras e abandonaram o corpo.

O grupo fugiu levando bateria e o som do carro. Na manhã dessa terça-feira (20), a polícia encontrou o carro do vendedor totalmente carbonizado em uma rua do Setor O. Por meio da investigação e análise das câmeras de segurança, os policiais identificaram os envolvidos. “Fomos em um dos endereços e lá encontramos os quatro menores e o maior de idade, que foi preso em flagrante. No local, também apreendemos alguns pertences da vítima”, disse o delegado.