Para combater a proliferação do mosquito da dengue, os carros fumacê passam diariamente pelas ruas do Distrito Federal. O veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV) vai passar por 16 regiões administrativas nesta terça-feira (20/2). Os horários de passagem são das 4h às 6h e das 17h às 19h.



A recomendação é para que as pessoas abram portas e janelas quando o carro passar para que haja uma maior eficácia do produto. Vale ressaltar que uma das formas de combater a proliferação dos mosquitos da dengue é evitando o acúmulo de água parada.

Confira a lista de locais abaixo:

Arniqueira: SHA Av. Vereda da Cruz Chácara 30 CJ 6 CS 11 - Residencial Central Park. Residencial Praça das Flores CJ 04 Chácara 50; QS 10; SHA CJ 05 Chácara 90;

Brazlândia: Setor Tradicional, QD 17 a 29;

Candangolândia: QD 1, 3, 4, 5, 7; QROA;

Gama: QD 55 e 56, Setor Central; QD 6 e Setor Sul;

Guará I: QI; QE 7;

Jardim Botânico: Cond. São Francisco; Cond. Mansões Itaipu; Cond. São Gabriel; Cond. Jardim Botânico V;

Lago Norte: QL 6 e 7; QI 11; Condomínio Privê, Etapa 3;

Paranoá: QD 23, 25 e 27;

Planaltina: Vila Nossa Senhora de Fátima; Estância Planaltina; Rajadinha I, II e III; Assentamento Carlos Lamarca;

Plano Piloto: Asa Sul SQS 408, 302, 210, 712, 715; SGAS 912;

Recanto das Emas: QD 510, Condomínio Buritis II; Condomínio Novo Horizonte;

Samambaia: QR 120, DER, Samambaia Norte - QR 213, 612, 215, 615 e 405;

São Sebastião: Vila Nova, Ruas 12, 13, 29; São Gabriel;

Santa Maria: QR 417, 418 e 419; Residencial Santa Maria;

Sobradinho: Cond. Vivendas da Serra; Cond. Jardim Ipanema; Planaltina DVO;

Taguatinga: QNG 8, 7, 6; QNL 12, 14, 16, 17.