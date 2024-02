Dengue: Governo vai instalar 11 novas tendas de acolhimento e hidratação

A autorização para dar início à montagem de 11 tendas de acolhimento destinadas aos pacientes com dengue foi dada pelo governador Ibaneis Rocha nesta quarta-feira (21/2).

A decisão foi publicada em edição extra no Diário Oficial do DF (DODF), que divulga o edital de chamamento público para a instalação dos espaços, bem como a prestação de serviços de atendimento e hidratação aos que procurarem uma das estruturas.

Os interessados devem encaminhar as propostas até as 15h de 28 de fevereiro para os e-mails inexigibilidade.sesdf@saude.df.gov.br e inexigibilidade.sesdf@gmail.com. A íntegra do edital está disponível no site da Secretaria de Saúde.

As estruturas serão instaladas em Vicente Pires, Varjão, Gama, Taguatinga, Guará, Plano Piloto, Paranoá, Planaltina e Águas Claras. Ceilândia e Samambaia, que já contam com uma, também serão beneficiadas com mais um espaço de acolhimento.

*Com informações da Agência Brasília