Problema em retorno trava via Estrutural e causa engarrafamento gigantesco

Um grande engarrafamento na DF-095, popularmente conhecida como Via Estrutural, atrapalhou a volta para casa de muitos brasilienses, nesta sexta-feira (23/2).

Pelo X (antigo Twitter), muitos internautas demonstraram insatisfação com o trânsito parado na região (veja abaixo). De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), o que motivou o engarrafamento e trânsito lento foram problemas nos retornos do final do Pistão Norte.

O departamento acrescentou que foi necessário fechar todos os retornos e liberar que os motoristas passassem no sinal vermelho — as multas não serão computadas. O DER-DF pontuou, ainda, que a Via Estrutural começou a ser destravada e liberada às 21h.

No entanto, às 21h10, uma idosa passou mal e precisou dos atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), causando engarrafamento no trânsito novamente.

Veja reações

Tenso ???????? mesmo com as obras a EPTG ser uma alternativa melhor que a Estrutural ???????? pic.twitter.com/UmZfKdwcpH February 24, 2024

gente o povo da estrutural preso — matty (@webdivmatty) February 23, 2024

oq satanás aconteceu nessa estrutural cara pelo amorrr February 23, 2024

TRÊS HORAS NO TRÂNSITO, 3 HORAS! — Léo Victor. (@Leonardovcg) February 24, 2024