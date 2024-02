Vídeo mostra momento em que segurança mata cliente em frente ao bar

Vídeo obtido com exclusividade pelo Correio mostra o momento em que o segurança de um bar do Guará 2 esfaqueia e mata um cliente. O homicídio ocorreu na terça-feira (13/2), em frente ao Oásis, na QE 40, e o acusado do crime, identificado como Marciel de Sousa Barros, foi preso na segunda-feira (19/2).

A filmagem mostra a vítima, Luiz Fernando Alves da Silva, ainda dentro do veículo, quando é abordada pelo segurança e atingido com diversas facadas. Em depoimento prestado à polícia logo após os fatos, uma das seguranças contou que, na noite do crime, ao chegar para trabalhar, viu Luiz dentro do carro dele, estacionado perto do Oásis, com seu colega de trabalho também no interior. Momentos depois, presenciou a vítima agredir Marciel com socos e chutes.

O segurança teria reagido e os dois homens iniciaram uma briga no interior do automóvel. Depois de alguns minutos, o segurança teria descido do carro, entrado e ficado no bar por um curto tempo, e fugido. O vídeo mostra o exato momento que o autor para de esfaquear o cliente e entra no estabelecimento.

Marciel ficou foragido até segunda-feira, quando decidiu se apresentar na delegacia na companhia de um advogado. Em razão do mandado de prisão, ele ficou detido e vai responder por homicídio. Luiz chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.