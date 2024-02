Temporal atinge diversos pontos do DF e causa transtorno e alagamentos

Com as fortes chuvas registradas nesta sexta-feira (23/2), o Distrito Federal registrou alagamentos em diversas regiões administrativas, gerando transtornos para a população.

Na BR-070, as pistas foram tomadas pela lama e o trânsito tomado pelo caos, com veículos enfileirados na única faixa que não estava totalmente alagada. No quilômetro 5, sentido Águas Lindas de Goiás (GO), um carro foi 'engolido' por uma vala após o temporal.

Na Ceilândia, um motociclista caiu durante enxurrada que atingiu as imediações do cruzamento da Fundação Bradesco. Próximo ao terminal Setor O, as imagens são alarmantes. No local, uma van chegou a ficar com água até metade da altura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Recanto em Ação (@recantoacao)

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) informou que não houve vítimas graves.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que as chuvas intensas devem persistir durante o sábado (24/2). Não há previsão de chuvas para o domingo (25/2).