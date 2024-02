Celina, Izalci e distritais: veja quem foi ao ato de Bolsonaro na Paulista

Parlamentares e políticos do Distrito Federal ocuparam a avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (25/2), para o ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), próximo ao Museu de Arte da capital paulista.

Enquanto os filhos do ex-presidente não participaram do evento, nomes importantes da política da capital federal estavam presentes. Dos parlamentares do Congresso Nacional, o senador Izalci Lucas (PSDB) e os deputados federais Alberto Fraga (PL) e Bia Kicis (PL) marcaram presença na Paulista.

Já entre os distritais, foram Iolando (MDB), Thiago Manzoni (PL), Joaquim Roriz Neto (PL), Roosevelt Vilela (PL) e Paula Belmonte (Cidadania). A ex-ministra de Direitos Humanos, senadora Damares Alves (Republicanos), se recuperando de uma cirurgia, ficou em Brasília.



Executivo

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se juntou a governadores de Estado, na avenida Paulista, em São Paulo, no ato pró-Bolsonaro.

Pelas redes sociais, Celina postou fotos em cima do trio, ao lado do presidente do PP, senador Ciro Nogueira. “Hoje é um dia emblemático e muito importante para todo o Brasil, a defesa pela liberdade e pluralidade de ideias é salutar para o Estado Democrático de Direito”, escreveu a progressista.

“O respeito às instituições, à ordem pública e ao livre manifesto de ideias deve ser assegurado”, afirmou Celina. “Tive a honra de participar ao lado do nosso presidente nacional do Progressistas, Senador Ciro Nogueira, desse lindo e pacífico ato que acontece na Avenida Paulista. Mostra a união e a grandeza do nosso partido, que estará sempre comprometido com a defesa da democracia”, completou a vice-governadora.

750 mil



Em discurso, Bolsonaro disse que o ato na avenida Paulista serviu de uma “fotografia para o mundo”, além de mostrar “a garra e a determinação do povo brasileiro". De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a manifestação reuniu, aproximadamente, 750 mil pessoas.

Outros chefes de Executivo, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) e o anfitrião Tarcísio de Freitas (Republicanos) estavam presentes.