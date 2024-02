"Defesa pela liberdade", diz Celina em ato de Bolsonaro na Paulista

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se juntou a governadores de Estado, na avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo (25/2). O ato pró-Bolsonaro levou apoiadores do ex-presidente às ruas, próximo ao Museu de Arte da capital paulista.

Pelas redes sociais, Celina postou fotos em cima do trio, ao lado do presidente do PP, senador Ciro Nogueira. Ao fim da noite, a vice-governadora jantou com Bolsonaro e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (foto abaixo). “Hoje é um dia emblemático e muito importante para todo o Brasil, a defesa pela liberdade e pluralidade de ideias é salutar para o Estado Democrático de Direito”, escreveu a progressista.

“O respeito às instituições, à ordem pública e ao livre manifesto de ideias deve ser assegurado”, afirmou Celina. “Tive a honra de participar ao lado do nosso presidente nacional do Progressistas, Senador Ciro Nogueira, desse lindo e pacífico ato que acontece na Avenida Paulista. Mostra a união e a grandeza do nosso partido, que estará sempre comprometido com a defesa da democracia”, completou a vice-governadora.

Além de Celina, outras figuras da política do DF estavam presentes no ato pró-Bolsonaro, como os deputados distritais Iolando (MDB), Thiago Manzoni (PL), Joaquim Roriz Neto (PL), Roosevelt Vilela (PL) e Paula Belmonte (Cidadania). Os deputados federais Alberto Fraga (PL-DF) e Bia Kicis (PL) também desembarcaram na capital paulista.

Celina jantou com Bolsonaro e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em São Paulo, após ato na Paulista (foto: Reprodução/Redes sociais)

750 mil

Em discurso, Bolsonaro disse que o ato na avenida Paulista serviu de uma “fotografia para o mundo”, além de mostrar “a garra e a determinação do povo brasileiro". De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a manifestação reuniu, aproximadamente, 750 mil pessoas.

Outros chefes de Executivo, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) e o anfitrião Tarcísio de Freitas (Republicanos) estavam presentes.