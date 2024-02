PCGO vai indiciar homem que agredia cachorro com correntes no Entorno do DF

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) vai indiciar um homem acusado de agredir o próprio cachorro a golpes de corrente. O caso ocorreu em Formosa, no entorno do Distrito Federal.

O animal foi resgatado na sexta-feira (23/2) e o ex-tutor do cachorro será indiciado por maus-tratos. De acordo com a polícia, uma equipe da 11ª Delegacia de Polícia (Formosa) foi acionada após ser comunicada que o cachorro era agredido fisicamente com correntes. Com o endereço em mãos, os policiais conseguiram resgatar o animal, que tremia muito e apresentava temor de pessoas.

O cachorro foi encaminhado para tratamento veterinário, com ajuda de uma associação de proteção aos animais de Formosa. O animal será colocado para adoção.



Como denunciar maus-tratos

No DF, denúncias contra maus tratos e crueldade contra animais podem ser feitas na Ouvidoria do Governo do Distrito Federal (GDF) pelo telefone 162 ou pelo site www.ouv.df.gov.br. A Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) também pode ser acionada diretamente pelo número 197, pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br ou WhatsApp (61 98626-1197).



O Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atende 24 horas pelo telefone 3190-5190 e pelo WhatsApp (61 99351-5736).

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) possui três canais de contato através da linha verde: 0800-618080, www.ibama.gov.br/cadastro-ocorrencias , e-mail linhaverde.sede@ibama.gov.br.

A Secretaria de Agricultura (Seagri) trabalha com apreensão de cavalos e pode ser contatada pelo número 3274-2338.