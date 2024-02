O evento presencial será realizado no auditório do jornal e também contará com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais - (crédito: Correio Braziliense) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Com o aumento dos casos de dengue no Distrito Federal, o Correio Braziliense irá promover, nesta quinta-feira (29/2) a partir das 9h, o CB.Debate "Dengue, uma luta de todos". O evento tem o intuito de conscientizar autoridades sobre as suas responsabilidades, além de promover um diálogo com a sociedade acerca da importância do envolvimento da população para o enfrentamento da epidemia.

O evento presencial será realizado no auditório do jornal. Para acompanhar o evento presencialmente, basta inscrever-se preenchendo o formulário deste link. O debate também contará com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais do Correio.

Dengue no DF

Entre 1° de janeiro e 24 de fevereiro, o Distrito Federal registrou 55 mortes por dengue. Os números constam no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado na segunda-feira (26/2).

Os dados atualizados pela pasta citam que a capital federal ultrapassou os 100 mil (100.558) casos prováveis da doença. Dos casos, 97,9% são moradores da capital federal, enquanto os demais são residentes de outros estados, como Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Ceilândia apresenta o maior número de casos desde o início do ano, com 17.477, seguida de Taguatinga (5.329), Sol Nascente/Pôr do Sol (5.042), Brazlândia (4.807) e Samambaia (4.268). Já Brazlândia segue sendo a região administrativa com a maior taxa de incidência, com 7.249,94 casos por 100 mil habitantes.