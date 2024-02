Calor e seca predominam na previsão do tempo do DF durante a semana

As poucas nuvens no céu na manhã desta terça-feira (27/2) denunciam a presença da massa de ar seca que atinge a capital do país. A umidade está baixa, variando entre 30% a 40%, com temperaturas que podem atingir até 30°. Quem quiser aproveitar esse calor de verão tem passe livre até quinta-feira (29/2), intervalo durante o qual o clima deve se manter estável.

“Quando o tempo está quente e seco, a pele é a que mais sofre”, explica Kleber Souza, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ele também recomenda que a população tenha cuidado redobrado com protetor solar e hidratação, além de evitar exercícios físicos nos horários entre 10h e 16h.

A sexta-feira (1/3) deve amanhecer ensolarada, com o aumento de nuvens no céu. A chuva, que desde sábado (24/3) não acontece, retorna à tarde para iniciar março com tempestades isoladas de raios, trovões e ventos de 8 km/h, podendo se estender durante o final de semana.