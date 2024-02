Após ser expulso de casa com recém-nascido, homem pede emprego no DF

Ailton precisou morar na calçada da casa, ao lado da esposa grávida de nove meses e do filho de dois anos - (crédito: Arquivo pessoal) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Após ficar desempregado por três meses, um morador do Gama foi expulso da residência em que morava por não conseguir pagar o aluguel. Ele precisou ir morar na calçada da casa, ao lado da esposa, na época grávida de nove meses, e do filho de dois anos.

Diante da situação, Ailton Santos, de 25 anos, recorreu às ruas do Distrito Federal em busca de um emprego. Sabendo das dificuldades do casal, uma pessoa resolveu acolhê-los provisoriamente.

Nesse meio tempo, Valesca Vicente, de 18 anos, deu à luz ao segundo filho do casal, no hospital do Gama. Desesperado com a situação, Ailton faz um apelo para conseguir um emprego. "É muito complicado ver o seu filho pedir um biscoito ou um pão, e não poder dar", diz.



Ailton possui experiência nas áreas de ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, porteiro e auxiliar de jardinagem.

O casal também pede ajuda para comprar itens básicos para o novo filho da família, como fralda, lenço umedecido e roupas. Os interessados em ajudar podem entrar em contato com ele no número 61 99243-7312.