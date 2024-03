Rádio clandestina de Planaltina tinha computadores furtados de Ministério

Uma rádio clandestina localizada em Planaltina (DF) foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) por funcionar sem a autorização do Ministério das Comunicações. Os policiais apreenderam equipamentos de radiodifusão e, inclusive, computadores que haviam sido furtados do Ministério do Desenvolvimento Regional em 2022

A Terra FM funcionava em uma sala, na cobertura de um prédio comercial, no Setor de Hotéis e Diversões de Planaltina. Com o apoio da Anatel, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão no local.

Durante a busca, apenas os funcionários da rádio estavam presentes. No local, foram apreendidos equipamentos de radiodifusão para realização de perícia. Os computadores furtados também foram levados. Os investigados podem pegar de 2 a 4 anos de detenção, além de multa.