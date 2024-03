Confira os locais por onde o carro fumacê passará nesta sexta (1º/3)

Para combater a proliferação do mosquito da dengue, os carros fumacê estão percorrendo as ruas do Distrito Federal diariamente. O veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV) vai passar por 20 regiões administrativas nesta sexta-feira (1º/3). O horário de passagem é das 4h às 6h e das 17h às 19h.



A recomendação é para que as pessoas abram portas e janelas quando o carro passar para que haja uma maior eficácia do produto. Vale ressaltar que uma das formas de combater a proliferação dos mosquitos da dengue é evitando o acúmulo de água parada.

Veja a lista de locais abaixo:

Cruzeiro Velho: SRES QD. 03, 04, 07, 08, 10;

Sudoeste: Quadra 103, Quadra 104, Inmet;

Brazlândia: Setor de Oficina QD. 08, 10, 12;

Ceilândia: QNM 21 Conj. C, F, J, N; QNN 06; QNN 08 e 36; QNM 04, 06, 07, 18, 23; CNN 01; QNM 05, 06, 07; QNP 26, 28, 30, 32, 34, 36; QNO 15, 16, 17; QNO 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12;

Sol Nascente: Chácaras 185, 187; Chácaras 49, 50, 51, 52; Chácaras 53, 82, 83;

Planaltina: Setor Tradicional QD. 60, 69 A, 72, 73, 87, 104, 159; Jardim Roriz QD. 01 a 07; Vila Real; Bairro Nossa Senhora de Fátima; Estância I; cond. Cachoeira; Cond. Nossa Las e Samauma; Vila Nossa Senhora de Fátima; Estância Planaltina;

Paranoá: QD. 03, 05, 07, 09, 11, 13;

São Sebastião: Vila Nova; QC 12; Jardins Mangueiral; Bairro São José; Residencial Vitória; Morro Azul;

Asa Sul: SQS 103, 106, 107, 203, 506, 707, 710, 713, 714; Setor Bancário Sul QD. 02;

Asa Norte: SQN 303, 313, 407;

Guará I: QE 03 Cj. M; QI 10 Cj. F; QI 12 Cj. R; QI 12 Bl. O; QE 18 Cj. B; QE 42 Cj. J, F, M, K, O; QE 40 Cj. A, B, C, D; QE 44 Cj. J;

Estrutural: Setor Leste Quadra 01 Cj. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14; Quadra 03 Cj. 11, 12, 13, 15;

Samambaia: QN 213; QR 213, 417;

Jardim Botânico: Cond. Mirante das Paineiras;

Taguatinga: QSE 02 a 22;

Santa Maria: QR 516, 517, 518; QR 204, 304; QR 213; 313; QR 100;

Gama: Setor Oeste, QD. 06, 07, 10, 11;

Lago Sul: QI 19 Cj. 7, 8, 9, 10;

Recanto das Emas: QD. 605, Cond. Colorado, Cond. São José;

Arniqueira: SHA Cj. 06 Chácara 18 e 19; Cond. Vereda das Águas; Avenida Vereda da Cruz Conj. 05 Chácara 114; Condomínio das Palmeiras Cj. 05 Chácara 127, 128; Cond. Beija-flor;