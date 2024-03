Março azul-marinho: saiba identificar e prevenir as verminoses em pets

O mês de março é dedicado à cor azul-marinho e faz um alerta importante ao combate às verminoses em animais. Essa doença causada por vermes e parasitas do trato gastrointestinal atinge gatos, cachorros e até animais de criação como bovinos, peixes e porcos.

Por isso, é importante conscientizar os tutores para a observância em alguns aspectos no animal, que podem ser o sinal de que algo não vai bem em seu comportamento, o que pode ser, por exemplo, o indicativo de verminoses. Entre as ocorrências de incidentes de animais estão a questão de apatias, vômitos, diarreia, quadros de anorexia e de perda de peso.

De acordo com Tainã Braúna Vaz, médica veterinária do Hospital Veterinário Star VET, essa preocupação com a saúde do animal deve ser como um todo, e não apenas para o caso das verminoses. “É claro que as verminoses atrapalham a saúde do animal, de um certo ponto já que, se ele não estiver bem, não há como se falar em bem estar do pet como um todo.” Segundo ela, os tutores devem ficar atentos aos sinais clássicos da verminose, como apatia, vômitos, diarreia e até perda de apetite.