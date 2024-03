Maior apreensão do ano: PMDF age em Planaltina e prende contraventor

Policiais militares encaminharam para a 16ª DP, um homem que já tinha registro de várias passagens pela polícia por uso e porte de entorpecentes, e que somou delito ainda mais robusto: por volta das 21h30, desta sexta-feira (1º/3), em Planaltina, ele estava com o Corsa, que conduzia, repleto de substâncias ilícitas. Na busca, foram localizados 39 grandes tabletes de maconha, além de porções menores do entorpecente — que totalizavam quase 35 quilos.

O homem de 25 anos foi preso, e na sequência, a polícia destrinchou a extensa ficha pregressa do criminoso: porte ilegal de arma, falsa identidade e receptação. A ação da polícia foi motivada por informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás. Havia o alerta de que um motorista, que conduzia um Corsa, seria responsável pela distribuição de entorpecentes na região do Arapoanga.

Acionado, o Serviço de Inteligência do 14º Batalhão constatou os dados quando o veículo estava estacionado no Condomínio Jatobá. Na saída de uma passagem por imóvel da área, o homem foi abordado por equipe do GTOP 34, porém nada de ilícito foi encontrado. Já no interior do imóvel, era possível sentir um forte odor de entorpecentes. Junto com a droga mencionada, foram apreendidas uma balança de precisão e materiais que caracterizavam a embalagem e o futuro comércio dos entorpecentes.