FA Francisco Artur JE Júlia Eleutério

Governador do DF nemeou 40 servidores na manhã desta segunda-feira (4/3) - (crédito: Renato Alves)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), empossou 40 aprovados no concurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), em cerimônia no Palácio do Buriti nesta segunda-feira (4/3). As provas do certame do Iprev-DF foram aplicadas em abril do ano passado e foi o primeiro concurso da história do órgão.

De acordo com Ibaneis, os novos servidores do Iprev vão gerir os recursos da aposentadoria de "mais de 140 mil servidores" do DF. "É uma responsabilidade grande manter essas contas equilibradas para que a gente possa garantir aposentadoria e pensões. Com esta posse, a gente dá um passo inicial na qualificação ainda melhor do trabalho que vai ser realizado pelo órgão”, refletiu o político.

Quem são os servidores

Do total de empossados para trabalhar no instituto de previdência distrital, 35 servidores serão analistas previdenciários, três analistas de investimentos e dois funcionários atuaram como analistas de atuária (análise de riscos financeiros).

Os outros 25 profissionais que foram classificados no concurso público devem ser nomeados ainda neste ano, no segundo semestre, de acordo com a diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão. O certame ainda formou um cadastro reserva com 20 nomes.

PPCUB

Durante a cerimônia de posse dos novos servidores, Ibaneis também oficializou o encaminhamento do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Na Casa distrital, o projeto será discutido pelos deputados.

Ibaneis destacou que o PPCUB vai trazer segurança jurídica para os empresários e moradores do DF. “Nós temos trabalhado muito com a questão da agilização da liberação dos projetos na nossa cidade. Isso tudo tem ajudado muito o setor produtivo e setor da construção civil, em especial, e tem ajudado Brasília a se desenvolver”, comentou o governador.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Seduh), o PPCUB permitirá uma gestão do território do Conjunto Urbanístico de Brasília com maior eficácia e de maneira compartilhada entre os órgãos do governo distrital e o órgão federal responsáveis pela fiscalização, além de resguardar as áreas de tombamento.