Homem morre após atropelar cachorro com moto e bater em poste

Um homem de 32 anos faleceu, na tarde desta segunda-feira (4/3), após atropelar um cachorro, perder o controle da moto que pilotava e bater num poste, O acidente aconteceu na Quadra 60-E, do setor de mansões de Sobradinho 2. O motociclista morreu no lugar, mesmo recebendo assistência



Socorristas de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que deram os primeiros socorros à vítima, relataram que, logo no início do atendimento, os sinais vitais dela estavam muito abaixo do normal, o que a levou a uma parada cardiorrespiratória. Um outro grupo da corporação, especializado em suporte avançado do CBMDF, foi chamado para dar apoio. Eles fizeram manobras para tentar reanimá-la por cerca de 50 minutos, mas não tiveram êxito.

Policiais militares e civis foram enviados para fazer o registro e a perícia do acidente. O cão, segundo informaram, não foi localizado.