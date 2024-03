Batida entre carro e caminhão resulta em morte na BR 080

* Caio Ramos

Um carro e um caminhão colidiram nesta segunda (4/3), pela manhã. O acidente ocorreu por volta das 9 horas, na BR-080, próximo ao clube de tiro "Tiro Forte", e resultou no falecimento do condutor do veículo menor.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não divulgou os nomes dos dois motoristas, mas deu outros detalhes. A batida aconteceu entre um Celta azul conduzido por um homem de 29 anos. O outro envolvido, com 58, dirigia um caminhão, tipo carreta, marca Mercedes-Benz.

O carro trafegava em direção a Brazlândia enquanto que o outro envolvido na batida seguia sentido Taguatinga. No choque, o caminhão teve sua barra de direção quebrada e a força do impacto fez ambos os veículos saírem da rodovia.

O condutor do Celta ficou preso às ferragens de onde foi retirado por uma equipe do CBMDF, apresentando falhas na respiração. Os bombeiros realizaram ações para reverter o quadro, mas o homem acabou morrendo no local. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou as vias nos dois sentidos para os peritos analisarem o local e saberem como o acidente se deu em detalhes, para assim averiguar quem seria o culpado ou se foi uma fatalidade.

* estagiário sob supervisão de Manuel Martínez