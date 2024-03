Viva Arte Viva chama crianças para projeto cultural e artístico gratuito

Evento gratuito no Distrito Federal proporciona música, teatro e dança para a criançada de 4 a 12 anos, em Santa Maria. O projeto começou nesta segunda-feira (4/3) e conta com 39 turmas, sendo 17 de dança, 12 de música e 10 de teatro. Enquanto tiver vagas disponíveis, as inscrições podem ser feitas, presencialmente, na CL 118, Lote H-04, Loja 1, ou remotamente, pelo site da Orquestra Filarmônica de Brasília www.ofb.org.br



O programa ocorre duas vezes por semana e visa desenvolver habilidades musicais, evoluir a capacidade intuitiva da criança, trabalhar a inclusão social, incentivar a cultura não violenta, além de também contribuir para o desempenho escolar dos alunos. As aulas dispõem atividades como interpretação de texto,coordenação motora, desenvolvimento corporal e improvisação.

Nessas três partes do projeto — música, teatro e dança —, a música oferece oportunidades profissionais e almeja formar profissionais para integrar em grupos musicais. O teatro busca atingir a criação e interpretação de personagens da criançada para o ensaio de peças e a participação na montagem do espetáculo. A dança apresenta, por sua vez, o Ballet Clássico e o Moderno, auxiliando a criança em seu desenvolvimento corporal e a preparando para a montagem de espetáculos.

Formado pela Associação dos Amigos das Artes em Brasília (Amabra), a fundação reitera que essa iniciativa propõe à meninada o poder do aprendizado em meio das artes, auxiliando na integração e conflitos sociais e na falta de oportunidade da comunidade.

As aulas ocorrem em quatro locais, sendo três escolas, no contraturno dos alunos, Centro de Educação Infantil 203, Escola Classe 116 e Escola Classe 215. E um para toda criançada do DF, no Espaço Viva Arte Viva, CL 118, Lote H-04, Loja 01, em Santa Maria. A proposta é alcançar mais de 600 crianças.

*Com informações do Viva Arte Viva