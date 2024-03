Escola onde aluno esfaqueou colegas retoma atividades

O Centro Educacional (CED) São José, em São Sebastião, retomou suas atividades nesta terça-feira (5/3) à noite, após um de seus alunos esfaquear três colegas, um professor e uma monitora, na segunda-feira (4/3). O Correio apurou que houve aulas no período noturno no estabelecimento. As do matutino e vespertino voltam hoje.

A interrupção dos trabalhos aconteceu segunda-feira pela manhã, na escola, onde um jovem de 15 anos foi apreendido pela polícia devido ao ataque que cometeu. Por volta das 7h15, depois da entrada dos estudantes, o rapaz teria realizado as agressões, vestido com boné, máscara facial e luvas, de acordo com relatos de testemunhas às autoridades. Em depoimento na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), o menor de idade admitiu o que fez. Justificou que era ridicularizado, frequentemente, por algumas moças e rapazes matriculados no CED por sua aparência física, e que além disso vários deles o ofendiam.

Com o agressor foram encontradas duas facas com as que feriu o trio de alunos em uma sala de aula. As vítimas teriam fugido do local onde um professor — que também sofreu cortes — utilizou uma cadeira para impedir que o acusado atingisse outras pessoas e perseguisse quem ele havia atacado.



Uma monitora do centro educacional, que ajudou a conter o rapaz, foi atingida sem muita gravidade, de acordo com os policiais. Ela e o docente conseguiram trancar o rapaz na sala de aula, em que ele danificou carteira e mochilas escolares, enquanto ficou contido. Em torno das 8h da manhã, policiais militares chegaram ao estabelecimento e o apreenderam.