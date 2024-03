"Temos certeza do sucesso", diz Celina sobre retorno do Direito&Justiça

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, prestigiou o evento de relançamento do caderno Direito&Justiça, do Correio, na noite desta terça-feira (5/3). Ela destacou a importância de se debater assuntos de interesse do brasiliense e a credibilidade do jornal na abordagem dos temas jurídicos.

"Esse caderno vai trazer de volta debates importantes feitos pelo Correio Braziliense com o tema do Judiciário. É um assunto que está sendo muito discutido no nosso país. E o Correio é um jornal de credibilidade, que vai falar sobre aquilo que a população quer ouvir: direitos e garantias. A gente quer acompanhar essa discussão de muito perto. Em nome do governador Ibaneis, estamos muito felizes com o relançamento desse caderno. Temos certeza do sucesso", afirmou.

O caderno Direito&Justiça é especializado na cobertura e debate de temas jurídicos e retomou as publicações em fevereiro deste ano, editado pela premiada colunista Ana Maria Campos. O Direito&Justiça é uma tradição em Brasília e tem como foco levar os temas da área para operadores do direito, como juízes, procuradores, advogados, ministros da cortes superiores, estudantes de direito e a sociedade em geral.

A vice-governadora ao lado do presidente do Correio, Guilherme Machado (foto: Luís Tajes/CB/D.A Press)