Presidente desembargador do TRE-DF faz balanço de sua gestão

As realizações à frente do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF) e a importância da participação dos jovens nas eleições foram citados pelo desembargador presidente do órgão, Roberval Belinati, nesta quarta-feira (6/3), durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio e TV Brasília. Aos jornalistas Carlos Alexandre Souza e Mariana Niederauer, Belinati — que deixará a corte que lidera próximo ao final de março — também falou sobre a seguinte função que ocupará: 1° vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

“A maior realização do meu mandato foi organizar as últimas eleições para presidente, governador, senador e deputado. Nesse período, o DF se destacou no Brasil, sendo a unidade da federação onde mais pessoas saíram de casa para votar. Tivemos a menor abstenção do país, com menos de 18%, um dado histórico”, disse o desembargador. Outro ponto que enfatizou teve a ver com a eleição dos Conselheiros Tutelares da capital, escolha contou com os votos de 232 mil pessoas.

Durante sua gestão no TRE-DF, que está prevista ser concluída em 22/4, Belinati declarou-se satisfeito com os resultados alcançados em motivar os jovens brasilienses a tirar o título de eleitor. E sobre a função que ocupará no TJDFT, disse: “Minhas atribuições serão substituir o presidente do tribunal, dar posse aos novos servidores da entidade aprovados em concursos, presidir a comissão para ingressos da magistratura. Temos 109 novas vagas para juízes, então, nossa primeira medida será a abertura de um processo para concurso de juízes”.

O presidente do Tribunal Regional elogiou o relançamento do caderno do Direito e Justiça do Correio. “A classe jurídica do DF ficará muito interessada em participar das edições, comunicando ao povo as ideias e reflexões sobre temas políticos relevantes do momento”, avaliou, acrescentando que será um canal importante de comunicação com a população do DF.

*estagiário sob a supervisão de Manuel Martínez