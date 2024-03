Dengue: "é uma doença difícil e está espalhada no Brasil", diz Ibaneis

O governador Ibaneis Rocha (MDB) avaliou, na manhã desta quarta-feira (6/3), que o aumento de casos de dengue está ocorrendo em todo o Brasil. O chefe do Executivo local afirmou ainda que o Governo do Distrito Federal segue trabalhando unido para combater a doença. Segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (4/3) pela Secretaria de Saúde (SES-DF), a capital ultrapassou 120 mil casos de dengue desde o início deste ano.



“Nós estamos trabalhando e nós sabemos que é uma doença muito difícil e que está espalhada pelo Brasil todo. Tivemos ontem São Paulo decretando estado de emergência. Isso é um sinal de que a situação não está ruim só no DF. O que nós temos é que auxiliar as famílias e a população do DF com toda a nossa força”, disse Ibaneis.

A fala ocorreu no evento de entrega do certificado de conclusão do curso do RenovaDF, no Ginásio Regional de Esportes do Cruzeiro. “Nós estamos trabalhando de todas as formas e unindo todos os esforços com a participação do Governo Federal e de todas as secretarias. No final de semana, estivemos no Sol Nascente em um programa de erradicação da dengue”, ressaltou ainda o governador, sobre a ação do Dia D realizada.

Casos de dengue

O Distrito Federal já registrou 120.625 casos prováveis de dengue neste ano, segundo a SES-DF. O último levantamento havia registrado 100.558 casos prováveis. O boletim epidemiológico também traz a confirmação de 78 óbitos desde o início do ano até esta segunda-feira (4/3), além de outros 84 que estão em investigação.

A taxa de incidência da doença é classificada como alta em 28 Regiões Administrativas. Por ordem de incidência, foram registrados mais casos em Brazlândia, seguida por Estrutural, Varjão, Sol Nascente/Pôr do Sol, Santa Maria, Ceilândia, São Sebastião, Fercal, Sobradinho I, Gama, Arapoanga, Itapoã, Riacho Fundo I, Candangolândia, Sobradinho II, Taguatinga, Vicente Pires, Guará, Cruzeiro, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Lago Norte, Planaltina, Samambaia Plano Piloto, Água Quente, Riacho Fundo II, Recanto das Emas e SIA.