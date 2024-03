Operação da PCDF bloqueia site de pirateamento de jogos digitais

Uma ação da Operação 404, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), resultou no bloqueio de sites que distribuíam ilegalmente jogos digitais. Mais de 8,2 mil jogos foram pirateados e eram disponibilizados para download gratuito, configurando grave violação de direitos autorais. Além do prejuízo financeiro às empresas, o esquema criminoso ainda obtinha lucro adicional com a exibição de anúncios nos sites ilegais.

Conduzida pela Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (CORF), a investigação focou em um indivíduo de 29 anos que se beneficiava da distribuição ilegal de jogos. O prejuízo mensal às empresas detentoras dos direitos autorais alcançava a cifra de R$ 34,7 milhões.

A investigação revelou que o site do criminoso atraía cerca de 386 mil usuários por mês. A PCDF adverte que o consumo de jogos pirateados não é isento de riscos e pode levar a consequências legais, incluindo o crime de receptação, com pena de até quatro anos de reclusão.

A Polícia Civil informa que a colaboração com embaixadas no Brasil, como as dos Estados Unidos e do Reino Unido, também é fundamental para o compartilhamento de informações e boas práticas internacionais na luta contra a pirataria digital.

Entre os perigos e impactos negativos gerados pela pirataria digital, a corporação destaca os prejuízos à indústria de jogos, sonegação fiscal, concorrência desleal e riscos de segurança, já que jogos pirateados podem conter malware e outras ameaças à segurança dos dispositivos dos usuários.