"Ai, que delícia o verão", cantou Marina Sena no início da estação mais democrática do Distrito Federal. Tem espaço para a chuva e para o calor; sol pela manhã e friozinho durante a noite. Para os fãs dessa versatilidade, vem aí uma notícia triste: seu fim está próximo e, no dia 20/3, o outono dá as caras, mantendo, à princípio, a tendência de instabilidade do tempo, e progredindo para dias mais secos e frios, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Outono e primavera são estações de transição, que carregam características tanto dos meses anteriores quanto daqueles seguintes, explicou Andrea Ramos, meteorologista do Inmet. Por enquanto, o DF segue com previsão de chuvas, mais intensas no fim da tarde e no começo da noite, e sol entre nuvens. Precipitações devem permanecer até maio.

Vale lembrar que a região está sob alerta amarelo, que indica risco intenso para chuvas. Podem, também, ser acompanhadas de rajadas de vento, de até 40 km/h e trovoadas. A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Nesta quinta-feira (7), o DF registrou temperatura mínima de 18ºC, em Águas Emendadas, Planaltina, e a máxima pode chegar a 28ºC. Já a umidade fica em torno dos 60% e 95%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima de 19ºC e a máxima pode atingir os 26ºC; a umidade fica entre 55% e 95%.