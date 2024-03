Sesi Lab comemora Dia da Mulher com programação especial no fim de semana

Para fortalecer o interesse da mulher pela ciência e mostrar que ela pode escolher o lugar que ela quer estar, o Sesi Lab vai oferecer, nesse fim de semana, programações voltadas para o público feminino. O evento contará com palestras, oficinas, mostra de projetos e apresentação musical.

A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso no site sympla.com.br ou na bilheteria física do Sesi. O evento funcionará sábado e domingo, das 10h às 19h, a entrada será permitida até 1 hora antes do fechamento. O Sesi Lab fica no Setor Cultural Sul, em frente ao Conic.

O evento contará com projetos já conhecidos voltados ao público feminino, como Mais Meninas na Fiocruz Brasília, Meninas velozes e muito mais. Ocorrerão palestras com mulheres cientistas e empoderadas no cenário de Brasília. A primeira é a estudante de biotecnologia da Universidade de Brasília (Unb) Karen Reis, fundadora, cientista e CEO do projeto Neoleite no Steam Power for Girls. A segunda é Fabiana Damásio, psicóloga pesquisadora e diretora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Brasília.

Veja programação

Sábado (9):

- Experimentação de ferramentas, com Educativo Sesi Lab: das 11h às 12h30, com capacidade para 40 vagas. Com o objetivo de destacar o uso de ferramentas de utilidade doméstica e profissional, visando o empoderamento feminino.

- Bate- papo Lugar de menina é na ciência: das 14h30 às 15h30. Será um momento de inspiração para conhecer as trajetórias pessoais e profissionais de duas cientistas brasileiras : Karen Reis, estudante de biotecnologia na UNB e astronauta na Wogel Aerospace, e Fabiana Damásio, diretora da Fundação Oswaldo Cruz Brasília. A capacidade é de 40 pessoas.



domingo (10):

- Jogo Quem sou eu: baseado no jogo cara a cara, as duplas devem descobrir a identidade de pensadoras e cientistas brasileiras. A sessão será das 11h às 12h.

- Filme Estrelas além do tempo (2016) : das 16h às 18h o Túnel Sesi Lab vai exibir essa trama que conta a história de cientistas da NASA, formada exclusivamente por mulheres.