Lar dos Velhinhos Maria Madalena celebra 44 anos com bazar beneficente

O Lar dos Velhinhos Maria Madalena (LVMM) completa 44 anos nesta quinta-feira (7). A organização sem fins lucrativos, que faz parte do Instituto Integridade, acolhe 92 idosos, e cerca de 5 mil idosos já receberam os cuidados da instituição. A casa comemorou a data com os idosos, relembrando o fundador Jorge Cauhy que, se estivesse vivo, neste ano completaria 100 anos.

A instituição conta com uma equipe de 200 colaboradores, entre psicólogos, terapeutas, assistentes sociais e enfermeiros. Para manter a estrutura, o lar busca formas arrecadação, como informa Lilian Carvalho, 30 anos, capacitadora de recursos do LVMM. “Todo mês nós fazemos campanhas do item que está baixo no estoque. Este mês é o do leite, que está em falta”, conta. Além das campanhas mensais direcionadas a buscar recursos, as pessoas podem contribuir doando itens de higiene pessoal, alimentação, roupas, assepsia e enfermagem diretamente na portaria do Lar, que funciona 24 horas para doações.

No site institutointegridade.org.br as doações podem ser feitas via pix. Além disso, o Instituto Integridade oferece opção de contribuição mensal debitada na fatura do cartão de crédito ou de débito. Assim, o doador se tornar parceiro da instituição.

No sábado (9), o Grande Bazar ocorre das 14h até 17h. As senhas para acesso ao bazar serão distribuídas de forma aleatória, na fila, às 13:45h, na instituição (SMPW Trecho 3 Q 1 Conjunto A S/N - Núcleo Bandeirante). Todo o recurso arrecadado pelo bazar será revertido em prol da construção do espaço multidisciplinar que aumentará as atividades que já são desenvolvidas com os idosos.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado