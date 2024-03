Motorista perde o controle e carro cai de tesourinha da Asa Norte

Um carro perdeu o controle e caiu do elevado da tesourinha da quadra 215 da Asa Norte, na tarde desta quinta-feira (7/3), mobilizando três equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com a corporação, os socorristas encontraram no local a motorista, de 31 anos, uma idosa, 64, e um bebê, de cinco meses. A motorista informou à equipe que perdeu o controle do veículo, um Gol vermelho, e caiu na parte debaixo da tesourinha. Ela precisou ser levada ao Hospital de Base queixando-se de dores na lombar.

A idosa, com dores no peito e no braço direito, também foi encaminhada ao HBDF. Já o bebê não apresentava lesões aparentes, mas foi levado junto aos familiares ao mesmo hospital. Durante o atendimento, a via precisou ser interditada.