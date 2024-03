Dengue: São Sebastião promove Dia D de combate à doença neste sábado (9/2)

Por Carolina Braga

Mais de 60 profissionais de saúde realizaram ações de combate ao mosquito da dengue na manhã deste sábado (9/3), em São Sebastião. Os moradores da cidade tiveram suas casas visitadas por agentes de vigilância ambiental (AVAs), para identificação de larvas do Aedes aegypti e orientação de práticas de prevenção da doença.

A última atualização dos dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta 122.348 casos prováveis de dengue no DF, com um coeficiente de incidência de 4343,1 a cada 100 mil habitantes.

Além das visitas do agentes de vigilância, a nona edição de Dia D de combate à dengue contou com uma ação na Praça da Administração Regional, em meio a programação da 23ª edição do GDF Mais Perto do Cidadão. Durante o evento, a área foi percorrida por 12 caminhões de fumacê com inseticida contra o mosquito.

Na tenda de hidratação de São Sebastião, houve intensificação do atendimento para pessoas com sintomas da doença. O evento incorporou a carreta da dengue, que funciona como ponto de apoio à vacinação e à atualização da carteirinha. Desde o mês de janeiro desse ano a Secretaria de Saúde percorre cidades do DF com ações de combate ao mosquito.