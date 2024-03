São Sebastião recebe Dia D de Combate à Dengue neste sábado (9/3)

O Dia D de Combate à Dengue chega neste sábado (9/3), a partir das 9h, na cidade de São Sebastião. A ação vai ocorrer na praça da Administração Regional. A secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, estará presente no local às 9h30.

Está previsto o atendimento de pessoas com sintomas de dengue. Além disso, a Carreta da Dengue funcionará como ponto de apoio à vacinação e atualização da caderneta, exceto para dengue e BCG. Como parte das ações, a cidade vai passar por uma dedetização realizada por quatro drones e 12 carros de “fumacê” da Vigilância Ambiental.

Os profissionais da saúde atuarão no combate intensivo aos focos do mosquito da dengue e na conscientização de moradores de São Sebastião. Serão 55 agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAs) atuando junto a 180 militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) em visitas domiciliares. O objetivo é identificar larvas do Aedes aegypti, orientar sobre medidas de prevenção e encaminhar pessoas que apresentem sintomas da doença.

A doença

O número mortes de pessoas com dengue no Distrito Federal chegou a 81, de acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde divulgado na tarde de quarta-feira (6/3). Outros 79 falecimentos estão sob investigação para verificar se têm relação com a doença. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), publicado na segunda-feira (4/3), somente em 2024, a capital federal registrou 120.625 casos prováveis da infecção transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Serviço

9ª edição do Dia D de Combate à Dengue em São Sebastião

Data: Sábado, 9 de março

Horário: 9h às 12h

Local: Praça da Administração Regional de São Sebastião (Quadra 1, Conjunto 8, Área Especial S/N)