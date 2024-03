Dengue: DF registrou uma a cada cinco mortes no Brasil em 2024

Uma a cada cinco mortes de dengue registradas no Brasil em 2024 ocorreu no Distrito Federal, de acordo com dados disponibilizados no Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. Das 391 mortes em decorrência da doença que ocorreram em todo o Brasil neste ano, 77 delas foram registradas no DF.

De acordo com o último censo do IBGE, o Distrito Federal abriga apenas 1,3% da população total no Brasil. No entanto, no ano de 2024, a capital federal é responsável por quase 20% das mortes por dengue registradas em todo país, segundo o Ministério da Saúde.



No sistema do governo federal, constam 137.050 casos prováveis de dengue no DF e mais de 1,5 milhão em todo o país. Além disso, outras 854 mortes em todo o território nacional estão sendo investigadas — 83 delas no DF.

O Distrito Federal é a unidade da Federação com mais casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes, com 4.865 registros. O número é quase o dobro do segundo lugar, que fica com Minas Gerais, com 2500 casos a cada 100 mil habitantes. Confira no mapa os dados de cada UF:

Incidência de casos prováveis de dengue por UF (foto: Reprodução/Painel de Monitoramento das Arboviroses — Ministério da Saúde)

O número que aparece no Painel do Ministério da Saúde é atualizado à medida em que as secretarias de Saúde municipais e estaduais informam o governo federal acerca de seus casos de dengue, o que não é um processo automático. Isso indica que os números podem estar desatualizados.

Nesta segunda-feira (11/3), o portal InfoSaúde da Secretaria de Saúde do DF, por exemplo, confirmou que 109 mortes foram registradas em decorrência da doença na capital federal.