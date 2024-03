REVITALIZAÇÃO

Reforma da Praça da Bíblia, em Ceilândia, promete ampliar opções de lazer Anfiteatro aberto, pista de skate, ampliação de ciclovias, e equipamentos de ginástica estão entre os elementos do projeto. A proposta de melhoria do espaço consta em portaria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF)