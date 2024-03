Tempo no DF tem previsão de calor e pancadas de chuva hoje (12/03)

Com previsão de pancadas de chuva isoladas e trovoadas, o Distrito Federal e Entorno amanhece, nesta terça-feira (12/03), sob alerta amarelo de perigo potencial para precipitações. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar da formação de nuvens ao longo do dia, haverá estabilidade e calor.

“A princípio, vamos manter o alerta amarelo pelas próximas 24 horas”, afirma Glauco Freitas, meteorologista do Inmet. Ele esclarece que, como há previsão de chuvas até sexta-feira, o alerta ainda poderá ser estendido.

As chuvas, sob esta classificação de aviso, representam baixo risco, com precipitação de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h.

A temperatura máxima para o dia poderá alcançar 30°C, com mínima de 19°C. A umidade varia entre 95% e 40%.