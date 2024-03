Conferência de Migrações, Refúgio e Apatridia do DF será em 4 de abril

A 2ª Conferência de Migrações, Refúgio e Apatridia do Distrito Federal (COMIGRAR DF), está com data marcada para o dia 04 de abril. O anúncio foi publicado em portaria do Diário Oficial do DF, na edição desta terça-feira (12/03), destacando que a conferência visa garantir a participação democrática de diversos representantes da população refugiada, apátrida, migrante, além de membros da etnia indígena venezuelana waraos residente na capital.

Entre os objetivos estipulados para a 2ª COMIGRAR DF estão o aprofundamento do debate sobre fluxos migratórios, refúgio e repatriação; promoção da participação social e política da população imigrada; fomento à integração entre os entes federativos, organizações da sociedade civil e associações e coletivos de pessoas migrantes, refugiadas e apátridas que atuam no tema.

A assembleia será presidida pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência e Gerência de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Apoio ao Migrante. A portaria declara, ainda, que o relatório final da conferência deverá refletir a representatividade dos participantes.