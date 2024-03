A SES-DF convoca 42 padioleiros e 19 condutores de ambulância

A Secretaria de Saúde (SES-DF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (12/3) a convocação do processo seletivo para a contratação de 61 profissionais, sendo 42 padioleiros e 19 condutores de ambulância. Os convocados devem entregar a documentação até o dia 15/3 na sede da SES-DF, os que não forem perderão a vaga.

Esse chamamento traz 17 condutores de ampla concorrência e dois autodeclarados negros ou pardos. Já para os padioleiros, são 23 candidatos de ampla disputa, três pessoas com deficiência, 10 autodeclarados negros ou pardos e seis hipossuficientes. Os profissionais serão distribuídos conforme a necessidade do serviço.

As inscrições foram abertas em outubro do ano passado e ofereceram 50 vagas, além das mais de 250 cadastros de reserva para condutores de ambulância. O salário é de R$ 3.679,26 e uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para o cargo de padioleiro, foram disponibilizadas 80 vagas e mais de 400 cadastros de reserva. A carga horária é a mesma, com remuneração de R$ 3.600,72.

*Com informações da SES-DF



