PMDF apreende 88 tabletes de maconha com quadrilha de Goiânia

Cinco homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira (11/3), por tráfico de drogas em Samambaia. A detenção foi realizada pela equipe do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), por volta das 22h30. Com os detidos, os policiais encontraram 88 tabletes de maconha, uma balança e uma faca.

Segundo investigação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os acusados saíram de Goiânia (GO) para buscar as drogas no Distrito Federal. Após a prisão, foram levados para a 26ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante. A condenação por trafico de drogas pode levar de 5 a 15 anos de reclusão.



Três dos detidos, de acordo com a polícia, tinham passagens por tráfico de drogas, posse irregular de arma, receptação, roubo de veículo e furto em comércio. Contra os demais não havia algum registro grave.

*Estagiário sob a supervisão de Manuel Martínez