Demoday de Impacto em Brasília tem programação especial nesta quinta (14/3)

Ocorre, nesta quinta-feira (14/3), o Demoday de Impacto, evento que marca o encerramento dos programas de aceleração Descentraliza e Propulsão de Impacto. Os participantes terão a chance de apresentar projetos a uma plateia composta por investidores, potenciais parceiros, mídia e membros da comunidade acadêmica.

O primeiro dia, que ocorreu nesta quarta-feira (13/3), foi dedicado à preparação intensiva dos participantes. Workshops de pitch, sessões de mentoria e preparação para o Demo Day foram conduzidos por especialistas do setor, proporcionando aos empreendedores uma chance de aprimorar as habilidades de apresentação e estratégias de negócios.

O evento desta quinta-feira ocorre no Parque Tecnológico de Brasília e é aberto ao público. Os interessados em participar do evento devem pegar ingressos gratuitos através do site Sympla.