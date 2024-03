PF desarticula organização que praticava lavagem de dinheiro e tráfico no DF

Juntamente com a Receita Federal, a PF atua para desarticular organização criminosa responsável pela ocultação e dissimulação de valores provenientes de tráfico de drogas está na mira da Polícia Federal (PF). A PF determinou, nesta quarta-feira (13/3), o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em Brasília. Operação denominada Ligação Direta é conduzida pela instituição, que mobilizou 60 policiais federais e 20 auditores e analistas da Receita Federal para o cumprimento dos mandados.

Nas investigações, foram identificadas empresas que atuavam no comércio de produtos proibidos e importavam mercadorias para o país sem cumprir com as obrigações fiscais cabíveis. A PF apurou também que os envolvidos se valiam de diferentes formas de lavagem de dinheiro para dificultar o rastreamento dos valores provenientes de práticas criminosas. Foram identificadas ainda diversas pessoas físicas e jurídicas que, de modo consciente, atuavam na intermediação de transações financeiras em favor do grupo investigado.

Além dos atos que configuram o crime de lavagem de dinheiro, também poderá ser caracterizada a ocorrência de outras infrações penais, como a ofensa de particulares contra a administração pública em geral, e especificamente, crimes de contrabando e descaminho.

Considerando as informações já coletadas, foi determinado o bloqueio de valores em contas vinculadas aos investigados, que ultrapassam R$ 60 milhões. As investigações seguem em andamento para a identificação de outras pessoas ligadas à atividade criminosa.