O adeus a dona Conceição, fada madrinha das noivas de Brasília

Figura icônica e querida de Brasília, Conceição Nigro Teixeira faleceu nessa quinta-feira (14/3), aos 92 anos. O velório será realizado nesta sexta-feira (15/3), às 8h, no cemitério Campo da Boa Esperança da Asa Sul, na capela Templo Ecumênico.

Conhecida por muitos como a fada madrinha das noivas brasilienses, dona Conceição foi pioneira da cidade e no segmento de roupas de noiva na capital federal. Sua loja, a Amor e Laços, na 304 Norte, tornou-se um ponto de referência.

Nascida em 20 de novembro de 1931, em uma família de imigrantes italianos, e casada com Irval Figueiredo Teixeira, paraense de origem portuguesa, a empresária trouxe consigo para a capital, em 1972, não apenas habilidades excepcionais de costura, mas também um coração generoso e uma dedicação incansável às obras sociais de Brasília. Durante muitos anos, foi uma das líderes da Casa do Candango e colaborou ativamente com a Casa do Pequeno Polegar, demonstrando seu compromisso com o bem-estar da comunidade.

A Amor e Laços, que também trabalha com venda e aluguel de roupas para damas de honra, madrinhas e debutantes, entre outras, foi mais do que um simples negócio. Tornou-se um lugar onde os sonhos se tornam realidade, onde gerações de noivas confiaram — e confiam — em sua expertise e gentileza para tornar seus dias especiais ainda mais memoráveis.

"Sempre trabalhou na área de costura. Na infância, suas tias, que também trabalhavam com moda e chapéus, ensinaram a ela", contou Ana Luiza Nigro, filha de Conceição. "Realizou sonhos de várias noivas e famílias, durante gerações, vestindo desde avós até netas. Sempre fez questão de estar à frente da sua empresa, Amor e Laços, administrando com muito sucesso o empreendimento ao longo de 30 anos", completou Ana Luíza.

Além de uma marca memorável, dona Conceição deixa uma família amorosa — uma filha, seis netos e uma bisneta, que a lembrarão com carinho e gratidão. A empresária teve outro filho, falecido em 2022.