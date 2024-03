Missa de sétimo dia de Paulo Pestana é celebrada neste domingo (17/3)

A missa de sétimo dia do jornalista e cronista Paulo Pestana, colaborador do Correio Braziliense, será celebrada domingo (17/3), às 11h, na Igreja de Nossa Senhora do Lago, localizada na SHIN QI 3, Lote A, Área Especial, Lago Norte.

O sepultamento de Pestana foi na terça-feira (12/3), no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. A despedida contou com a presença de políticos, jornalistas e artistas, comovidos e surpresos com a perda repentina.

Em Brasília desde 1973, Paulo trabalhou em alguns dos mais importantes órgãos da imprensa brasileira, como a Rádio Nacional, a Rede Globo e o jornal O Estado de S. Paulo. Pestana também foi mentor da campanha de Ibaneis Rocha (MDB) para o governo do Distrito Federal, em 2018, e também colaborou na reeleição dele.

O jornalista morreu na madrugada de segunda (11/3), aos 66 anos, por suspeita de dengue. Pestana assinava crônicas, como colaborador, em dois suplementos do Correio Braziliense, na Revista do Correio e no caderno Divirta-se mais, e também eram publicadas no Blog do Paulo Pestana.