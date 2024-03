Mulher se desequilibra, cai em via pública e é esmagada por ônibus no DF

Uma mulher de 57 anos foi atropelada por um ônibus de transporte público, na noite desta sexta-feira (15/3), em Samambaia Norte. O acidente ocorreu após a vítima cair na pista e ser atingida pelo veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O atropelamento ocorreu durante um trajeto do ônibus com destino a feira permanente da região. A equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF) esteve no local e constatou a lesão na cabeça da vítima, um esmagamento de crânio provocado pelas rodas do ônibus.

Segundo populares, a senhora estava na calçada, se desequilibrou e caiu na via de rolamento. O condutor informou que ouviu um barulho, parou o veículo e verificou o acidente. A PMDF foi acionada para o local.



