Jovem que tentou matar amigo a facadas é preso pela PCDF em Sobradinho 2

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um jovem, de 18 anos, acusado de tentar matar esfaqueado um amigo de infância da mesma idade. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (14/3), próximo a um viaduto da Fercal, e a prisão ocorreu menos de 24 horas depois.

Até a última atualização dessa reportagem, a vítima estava em estado grave.

Segundo as investigações da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), a vítima e o autor se desentenderam. Em depoimento, o acusado pelo crime disse que esfaqueou o amigo para se defender. A vítima foi atingida com duas facadas no abdômen.

O suspeito fugiu do local, mas foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (15/3) pelos policiais civis. O Correio apurou que a vítima está internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria.